監督年改：政府霸道對待 不得已上街陳抗

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監督年金改革行動聯盟今天說，軍公教警消勞朋友為國家受僱者，與寒士同上街頭，實屬不得已。「若不是政府如此霸道地對待國家受僱者，我們也不願上街陳抗」。

年金改革國是會議今天在總統府舉行，監督年金改革行動聯盟發聲明表示，軍公教警消勞朋友們今天在凱道集結，巧遇創世基金會等慈善團體為了公益，特別舉辦的年終寒士尾牙宴，「樂見雙方同時至凱道，也請雙方彼此祝福」。

監督年金改革行動聯盟指出，軍公教警消勞朋友為國家受僱者，悲天憫人，與寒士同上街頭，實屬不得已。「若不是政府如此霸道地對待國家受僱者，我們也不願上街陳抗」。

此外，監督年金改革行動聯盟也提到，若有有心人士故意製造紛爭、進行挑釁暴力，塑造軍公教與寒士對立的假象，必定與社會大眾同聲譴責，請現場執法單位公正執法。1060122

(中央社)