白領崛起 上海人喝咖啡不怕貴

兩岸咖啡文化專題之二台北曾被選為全球最棒咖啡城市，上海則是全中國大陸咖啡館文化最興盛的地方。前者的獨立咖啡館多元有個性；後者則能賣出更高價的咖啡。

上海的日系咖啡館魯馬茲，座落在小資味濃的武康路上，店外是梧桐落葉滿街，店內夾雜中英日語。這裡一杯單品咖啡約在人民幣60到80元（約新台幣282至376元）之譜，不到20人座位的小店面經常高朋滿座。

前意識形態廣告公司董事長鄭松茂2011年在上海開的咖啡館「質館」，最貴的一杯咖啡單價人民幣1010元（約新台幣4747元）。據他說，高價源於豆子的稀有性，也是在做品牌，「銷量還可以」。

質館剛開張的時候，客人很多都是愛喝咖啡的台灣人，他們苦於上海缺乏好的咖啡館，週末就算從郊區必須開一個小時的車到此喝杯咖啡也樂意。漸漸的，大陸客人多了，且從中高階白領往下延伸。

不同城市有不同的咖啡文化。上海是全大陸咖啡館文化最興盛的地方，主要原因在於上海的外國人多、向來是商業重鎮、許多重要的咖啡比賽在這裡舉辦等。

至於被稱為「帝都」的北京，喝咖啡的文化還是比較拘謹一些，仍以連鎖咖啡館為主，一般獨立咖啡館沒那麼小資情調。

而在一些三、四線城市，咖啡館文化還很薄弱，曾在安徽蕪湖工作的烘豆師葉磊說，「很多人只是想找個地方打牌，所以進了咖啡店。更多人願意喝茶，對咖啡抗拒。」

微信公眾號「中國獨立咖啡館地圖」撰寫人范蕾曾從事與咖啡相關的工作10年，她告訴中央社記者，除了上海，廈門、廣州、南京、青島、武漢的咖啡文化也都相當興盛。

她說，這三年精品咖啡進入中國的浪潮洶湧，主要原因是與咖啡相關的各項世界咖啡大賽已經覆蓋了20多個城市。比賽除了帶動產業發展，也能證明「中國的咖啡是好喝的」。

所謂精品咖啡，狹義指的是由國際咖啡品質鑑定學會（CQI）評分獲得80分以上的咖啡豆，廣義則還包含對烘豆、沖煮手藝、服務等方面的要求。不過，不少業界人士批評，「精品咖啡」在大陸常淪為形容詞，而非有嚴謹定義的名詞。

范蕾說，目前大陸城市咖啡消費者，主要是經濟能力中等的白領，「對生活有小小的要求」，想要多元化的生活品味，而這樣的人正在不斷增加中。

不過，高漲的房租已經成為上海等大城市咖啡館的夢魘。范蕾寫「中國獨立咖啡館地圖」兩年下來，已有些咖啡館關門，原因是房東收回房子。

據媒體報導，大陸每年人均咖啡消費量只有4杯，北上廣的每年人均銷量是20杯，相較之下，台灣是100杯，日本是343杯，美國是412杯。儘管高租金的陰影仍在，但大陸整體的咖啡產業還有很大的發展空間，也有潛力成為全球最大的咖啡市場。1060122

(中央社)