大陸咖啡風氣漸盛 台灣是重要推手

兩岸咖啡文化專題之三「大陸咖啡業的推動是受到台灣的影響」。幾位在上海的咖啡師告訴中央社記者，他們許多都曾接受過台灣咖啡師的培訓，對台灣的咖啡達人如數家珍。

小小的台灣，曾拿下多個與咖啡相關的世界大賽前三名，包括：2016年世界盃咖啡大師冠軍吳則霖，2014年世界盃烘豆比賽冠軍賴昱權，2014年世界盃咖啡杯測大賽冠軍劉邦禹，2016世界盃咖啡沖煮比賽第三名王策等人。

在講究認證、評分與手藝的精品咖啡界，咖啡比賽對推動咖啡產業扮演了重要的角色。大陸咖啡圈內，對於台灣的得獎紀錄津津樂道，對他們來說，台灣代表更悠久的咖啡發展經驗、更好的咖啡人才與技術。

上海是全大陸咖啡館文化最興盛的地方。上海獨立咖啡圈頗為知名的「月球咖啡」老闆王曉楓說，3年前精品咖啡的文化還不是那麼普及，台灣人開設的咖啡館「純粹」和「質館」，標榜是自家烘焙的精品豆子，為當時還以星巴克為主的上海消費群體開拓了新的視野。

幾位大陸咖啡師聚在一起，說起入行歷程，一定都會提到曾經受教於來自台灣的知名咖啡師，譬如擔任世界盃多項咖啡比賽主審的胡元正、有「咖啡拉花王子」之稱的林東源，以及曾任質館第一任咖啡長的黃俊豪。

他們在大陸擁有自己的咖啡館、咖啡公司或是負責咖啡培訓機構，並透過在專業領域上巡迴講座，不斷傳播著自己的影響力。

2005年開始接觸大陸咖啡界的林東源就說，「當初跟我學的學生，現在很多已是咖啡公司的老闆」。

台灣人在大陸的咖啡事業版圖很廣。早在1997年，上島咖啡進入大陸，引進了「咖啡加西餐」的經營模式，爾後，100多家上島咖啡的直營店在2003年改名為「兩岸咖啡」，繼續在內陸地區拓店。

除了咖啡館，台商還有開烘豆工廠的、做生豆進口的。2003年進入大陸的王力咖啡除了賣設備及進口精品咖啡豆，還提供輔導開店的服務。

對年輕一代懷抱「開一間自己的咖啡館」夢想的人來說，上島這類咖啡連鎖店的模式可能已顯得較為老舊，但台北多元的獨立咖啡店仍讓他們心嚮往之。

王曉楓還沒來過台灣，但是在這個圈子幾年下來，知道台灣有很好的生豆來源，也覺得台灣的咖啡產業成熟度高，所以想看看台灣精品咖啡館的經營，也跟這邊的烘焙師交流。

台灣人對大陸咖啡界的影響，除了是引進「如何沖煮一杯好咖啡」，更在於人才的培養和生活方式的傳播。

以質館為例，歷年培養出的咖啡師在上海及周邊城市已經開枝散葉，很多都成為獨當一面的咖啡館經營者。老闆鄭松茂曾創辦意識形態廣告公司，1980年代以獨樹一幟的司迪麥口香糖廣告在觀眾心目中留下經典。

鄭松茂說，很多來做咖啡師的年輕人學歷不高，但是透過培訓，他們可以用專業服務企業老闆等級的客人，甚至介紹他們該喝什麼樣的咖啡，「咖啡師不只是一個工作，還讓他們有尊嚴和自信」。

根據「質館」最新的制度，咖啡師設為3級制，薪資分別為人民幣4800元、5800元和8800元，透過完成培訓和考試可以升級。有咖啡師對此表示肯定，因為大陸的咖啡師待遇仍然偏低。不過，目前「質館」內還沒有人達到最高等級。1060122

(中央社)