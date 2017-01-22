去咖啡館 大陸是時尚台灣是習慣

兩岸咖啡文化專題之四大陸咖啡文化很大一部分受到台灣咖啡師的影響，但兩者仍呈現出不同面貌。有咖啡達人觀察，台灣消費者習慣去咖啡館休憩與交流互動，而大陸更多人會把去咖啡店看作是一種時尚。

相較於大陸，台灣的咖啡館發展較早，在日治時期就從日本接受西方喝咖啡的文化。如今，台北走出自己特色，曾在2012年獲得「今日美國報」選為「全球十大適合喝咖啡城市」，並在2014獲選BBC的6個「全球最棒咖啡城市」之一，獨立咖啡館展現的多元特色和活力是入選原因。

曾是台灣首屆咖啡冠軍的林東源，入行已超過20年。他告訴中央社記者，一開始對自己的技術或品味還有點懷疑，畢竟咖啡是歐美久遠的傳統，他們可能更權威。

但他跑遍五大洲後發現，「台灣的咖啡技術在全世界是前面的」，只是台灣喝咖啡不像在歐美那樣已經生活化，飲用量不高，使台灣咖啡產業的從業者相對比較辛苦。

台灣在咖啡技術上的優異表現，不止影響了中國大陸，還包括東南亞國家。

林東源2005年開始前往泰國、越南、馬來西亞、新加坡及香港、大陸等地，受邀表演咖啡沖煮及拉花，或擔任咖啡比賽評審。他說，在東南亞國家人民眼中，台灣是亞州國家中，除了日本外咖啡文化最先進的地方，加上這些國家有許多華人，他們更樂意和台灣的咖啡師互動。

來自台灣的吳秉澤，17歲開始接觸咖啡與攝影，目前33歲的他在上海教攝影，也擁有一家預約制的咖啡館。

對於兩岸之間咖啡文化的差異，他觀察，很多台灣消費者已經懂得什麼是精品咖啡，對業者來說，上門的多半是熟客。在上海，喜歡嘗鮮的消費者較多，他們喜歡「探店」，以去過幾家咖啡館為樂，老闆比較有必須提供新產品或服務的壓力。

按林東源的觀察，許多大陸人把「去咖啡店」看成是一種時尚，不像台灣人習慣將咖啡館當作休憩和交流互動的場所。或許因為如此，即使在上海，也很難看到台灣咖啡館中普遍的閱讀景緻與悠閒感。

從拿鐵、卡布奇諾這類義式咖啡，到強調豆子產地與特色的單品咖啡，兩岸消費者對咖啡的認識不斷在深化中。展望未來兩岸咖啡文化發展的趨勢，林東源認為，便利商店扮演了重要角色。

在台灣，便利商店7-Eleven賣起了「伊索比亞豆」這種標榜產地和日曬處理法的單品咖啡；而在中國大陸，台商投資經營的全家便利商店提供「湃客咖啡」，也會宣傳自己在咖啡上的理念。

便利商店帶動了咖啡普及化，對消費者也有提升作用，未來在塑造兩岸咖啡文化上扮演的角色值得關注。1060122

(中央社)