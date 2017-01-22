韓風咖啡在大陸 暴起又暴落

我要評比

兩岸咖啡文化專題之五咖啡館近年在中國大陸的大城市飛快增加，台灣、歐美、韓系品牌是三股主要力量。其中，韓系咖啡隨著「韓流」在大陸快速擴張，只是「暴起」後卻有「暴落」之勢。

中國大陸商業地產媒體贏商新聞分析，通常在經歷一段經濟高速成長後的經濟放緩期，是餐飲、電影院和咖啡館的「大爆發」時期。

分析指出，經濟發展會帶來普遍生活水準提高，而發展速度放緩則會讓人有更多時間去思考、享受生活，中國大陸正在進入這個階段。

從經濟發展期的上述分析，是其中一個角度。

確實，大陸電影年票房增速連續5年超過30%，直到2016年，由於整頓票房灌水、觀眾觀影要求提高以及爛片多等因素，增速跌至個位數。

再觀察上海街頭，以前百貨公司、購物中心一樓昂貴的櫃位是珠寶、化妝品和名牌服飾的天下，餐飲大多在地下室或要搭手扶梯繞幾圈才能到的商場高樓層。如今，很多商場一樓就是餐廳、咖啡館。

一方面是電子商務幾乎打趴實體商店，面對高空置率，愈來愈多商場願意釋出好位置給餐飲業。

另一方面，中國大陸大城市十分明顯的變化是，咖啡成為流行與時尚的代表。

早期進入大陸市場的是上島咖啡等台灣品牌，接著是星巴克（Starbucks）等歐美品牌。

前幾年，隨韓劇、韓星等「韓流」而來的咖啡陪你（caffebene）、漫咖啡（Maan Coffee）等韓系咖啡館快速展店。而咖啡陪你擴張速度甚至一度超過星巴克。

台資企業上海八融食品公司（宜芝多）總經理蔡秉融說，南韓餐飲品牌背後多有大財團支持，採連鎖經營，包括擴點、企業識別標誌、形象、人才庫的儲備，台灣品牌相對非常弱。

界面新聞JMedia聯盟成員「咖門」曾撰文指出，自2011年在北京第一家門市開幕以來，由南韓業者創立的品牌－漫咖啡，就成為中國大陸咖啡行業現象級的黑馬。在某種程度上引領韓系咖啡在大陸市場的爆發。

在接下來的幾年，咖啡陪你、動物園咖啡、豪麗斯咖啡相繼進入中國大陸，並且迅速規模化擴張。

「咖門」分析，但快速擴張帶來的問題也隨之而來。咖啡陪你資金鏈斷裂，品牌如今「名存實亡」；動物園咖啡頻現加盟商跑路，宣布不再加盟後，進入漫長的轉型期；豪麗斯咖啡在中國大陸的代理商也在2016年傳出現內部管理問題，導致供應商堵門要債。

隨著韓系咖啡在市場上走勢呈集體下滑，漫咖啡的發展也從求快進入求穩。

上海食品協會咖啡行業協會會長王振東日前接受第一財經訪問，談到赴南韓實地考察的心得時指出，韓系咖啡是結合歐美的咖啡工藝及日本對品質的執著。

但是他說，進入中國大陸之後，隨著門市快速擴張，部分韓系品牌不願耗時耗力培訓咖啡師，採用全自動咖啡機，咖啡豆也在南韓統一烘焙後運入中國大陸，或採用大陸當地供應商的熟咖啡豆。

王振東說，這樣做並不能說不好，但發展模式開始類似星巴克，產生同質化競爭。

他認為，韓系咖啡之所以能在南韓當地挑戰星巴克，是因為有了韓系咖啡核心特色，如果發展模式跟星巴克類似，那很難是星巴克的對手。

曾經代表時尚，曾經擴張迅速，但短短幾年就出現泡沫化。失去核心特色，恐怕是造成韓系咖啡在大陸暴起暴落的一大問題。1060122

(中央社)