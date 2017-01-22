流浪狗傷人一週兩起 高市：已加強捕狗

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一名男子今天在高市茄萣區一處公園遭流浪狗咬傷，造成頭、臉及四肢多處撕裂傷，這是當地一週內第2起流浪狗傷人事件；高雄市動保處說，已在當地加強捕狗，呼籲民眾注意自身安全。

一名60歲男子清晨5時到茄萣區莒光路運動公園晨運時，遭數隻流浪狗群起攻擊，造成頭、臉及四肢多處撕裂傷並留有犬隻咬痕，他隨後負傷到消防局茄萣消防分隊報案，經救護人員清洗傷口、包紮止血後送醫，沒有生命危險。

李姓婦人17日也在同一個運動公園遭流浪狗咬傷，這處公園平日清晨有許多民眾運動。

高市動保處說，連日來已在該處公園及附近加強捕捉流浪狗；茄萣區魚塭眾多，增加捕狗難度，有時人員到場，流浪狗還會跳入魚塭游到對岸逃避捕捉。

動保處又說，捕犬隊去年在茄萣區出勤190多件，捕獲犬隻70多隻，且會攻擊人的惡犬先抓，但當地流浪狗傷人事件仍時有所聞。

動保處指出，流浪狗攻擊人原因很多，有時是人誤闖其地盤，有時是母狗哺育幼犬期間較兇，加上狗有集結群性，只要有狗帶頭攻擊人，隨行狗也會加入。

動保處呼籲當地民眾出門結伴，儘量不要落單，最好隨身帶棍棒防身。

高市環保局也表示，會加強清理該處公園及附近環境，減少流浪狗前來覓食及藏身聚集。1060122

(中央社)