友人罹「初二恐懼症」丁寧籲：面對心裡面的鬼

丁寧近年力挺同婚議題不遺餘力。(圖/本報系資料照)

藝人丁寧和外籍老公結婚後，育有一對子女，婚後雖忙碌於家庭生活，但仍不時在臉書發文關注同婚議題，不過昨天則分享心理療癒實例，她表示友人婚後過年首次回婆家，遭丈夫當眾斥責後，罹患「初二恐懼症」，因為她一句「面對心裡的鬼」，竟讓對方不藥而癒。

丁寧表示自從友人遭丈夫斥責後，過年初二回婆家成了心理的夢靨，未料對方竟將這恐懼藏在心中20年未解決，對此丁寧表示不將恐懼說出，就是把負面能量累積在性器官內，而且女性從小就被灌輸要尊崇三重四德，凡事皆要忍氣吞聲，因此全把怨氣累積多了，就無形化為有形的病，也讓台灣女性得乳癌比例是世界第一。

友人在聽她規勸後，也鼓起勇氣向先生談及過往帶給她的創傷，沒想到過程沒任何爭執，先生也默認多年來的錯誤，讓她直呼有股力量緩緩升上來，對此丁寧表示砸大錢上療癒課程雖然心痛，但看到一個女人獲得幫助，費用自然就顯得划算多了，對此她也呼籲內心有恐懼的網友們「妳所逃避的，如影隨行；妳所面對的，必將消失」。

(中時電子報)