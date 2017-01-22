年改抗議民眾「散步」繞總統府 憲兵持槍警戒

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年金改革國是會議22日在總統府登場，受邀開會人員們依序接受安檢，而一旁站崗的憲兵持槍警戒。（劉宗龍攝）

年金改革國是會議22日在總統府登場，受邀開會人員們依序接受安檢，而一旁站崗的憲兵持槍警戒。（劉宗龍攝）

年金改革國是會議22日在總統府登場，受邀開會人員們依序接受安檢。（劉宗龍攝）

年金改革國是會議今天於總統府展開，場外監督年金改革聯盟一早便動員上百名軍、公、教、勞代表到場，高喊「執政無能，全民遭殃！」隊伍更乘坐「戰車」沿中山、愛國、南海、中華路與長沙街，「散步」繞行總統府抗議。

由於總統府前廣場與凱道今天也有創世、華山、人安基金會策略聯盟舉辦「寒士宴」，為避免雙方發生衝突，警方封鎖周邊道路。聯盟也聲明，與寒士同上街頭實屬不得已，呼籲群眾堅守分際，切勿藉機鬧事，否則法辦。

「政府無能，改革年金要大家沒飯吃！」聯盟副召集人、全教產理事長黃耀南表示，蔡英文號稱最會溝通的政府，但20次年金會議與4次分區會議卻未採納相關代表意見、甚至不斷污名化，「為國家奉獻青春的軍公教情何以堪？」

年金改革委員會執行長林萬億曾指出，軍公教「繳得少少、領得飽飽」。聯盟發言人、陸軍官校校友總會副總會長吳斯懷抨擊「造成對立」，有不少退休人員沒有子女、須靠外傭照顧，退休金吃緊卻要再砍，未來生活堪憂。

聯盟稍早結束上午活動，預告下午2時將有超過3萬人前往凱道集結。

(中時)

年金改革國是會議22日在總統府登場，開幕典禮後，各分組委員們在引導人員帶領下，前往各分組會議的開會地點。（劉宗龍攝）

年金改革國是會議22日在總統府登場，開幕典禮後，各分組委員們在引導人員帶領下，前往各分組會議的開會地點。（劉宗龍攝）