主辦單位：全球逾250萬人響應丟掉川普

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美國婦女發起反總統川普遊行獲全球聲援，各大城巿今天都有群眾走上街頭響應。美國主辦單位表示，逾250萬人線上登記參與全球600場這樣的活動。

法新社報導，川普（Donald Trump）就職僅僅1天，英國倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）不只聚集大批女性，也包括許多男性和兒童，高呼「丟掉川普」（Dump Trump），並揮舞訴求平權的布條。

呼應美國示威人士，34歲博物館員工布萊恩（Hannah Bryant）和4歲女兒都頭戴亮粉色「貓帽」。她說：「我一直在教她平等和偏見的差別。」

英國主辦單位表示，倫敦這場遊行吸引10萬人響應。警方未公布估計人數，主辦單位的說法無法獲獨立驗證。

在法國巴黎，根據警方表示，在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）附近舉行的這項活動有至少7000人參加。示威人士拉開根據法國國家格言寫的「自由、平等、姐妹會」布條。

39歲巴西婦女羅西（Andreia Rossi）告訴法新社：「他對投票給他的選民信口雌黃，這種事也可能在法國重演。」

歐洲婦女聯盟（European Union of Women）70歲成員華倫（Francoise Seme Wallon）說，在她看來，川普是「1個討厭鬼，對整個世界都很危險」。

川普貶抑女性的言論也在西班牙巴塞隆納、義大利羅馬、荷蘭阿姆斯特丹、捷克布拉格、瑞士日內瓦激起憤怒。

匈牙利布達佩斯也有400人聚集聲援在華府的這項遊行。

有布條寫著「搭橋，別築牆」，指的是川普為阻止墨西哥移民進入美國，而威脅要由墨國付款，在美墨邊界築牆。

美國駐德國柏林大使館前也有數百人集會高呼支持移民口號。德國2015年接受近百萬逃離戰亂和貧窮國度的移民。

美國駐葡萄牙里斯本大使館前也有集會。

69歲瑞士裔美籍抗議人士魏瑟爾（Bert Wiesel）說：「川普的崛起讓我想起母親告訴我希特勒如何崛起掌權。」

路透社報導，抗議人士也走上印度首都新德里街頭。25歲社運人士貝茲巴魯雅（Logna Bezbaruah）說：「我希望出門不必害怕被騷擾，這種害怕從早到晚如影隨行，已經習以為常。」

27歲社運人士潘提（Bhanu Pratap Pangtey）說：「我支持為平等奮鬥，所以挺身而出。」（譯者：中央社何宏儒）1060122

(中央社)