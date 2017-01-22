香菇挑選小撇步 傘面完整傘底金黃色

年關將近，民眾忙著採買年貨，香菇業者建議，消費者挑選香菇時，宜選擇傘面完整、傘底金黃色，香菇碰撞聲音越清脆，乾燥的越完整、香氣越明顯。

農曆新年將近，民眾趕著採買年貨，年貨中少不了的配角就是香菇，市面香菇種類多元，有本產的、進口的，消費者該如何選購？台中新社菇神景觀餐廳董事長林明順提供幾種方法，供消費者參考。

一、傘面完整，傘底部是金黃色為佳，林明順表示，傘面底部黑帶黃就不佳，另外，肉身較厚者口感較好，其次，香菇乾燥的越完整，香氣越明顯，因此挑選上以重量較輕者為佳。

林明順提供小撇步，可將捧在手上的香菇放落，使他與其他香菇碰撞，所產生的聲音越清脆，表示內部越乾燥。

二、香菇因栽種方式的不同價格也不同，林明順指出，在椴木上打洞植入蕈絲體的原木菇，成長期長達一個月，所吸收到的是單純、豐富的木頭養分，品質較佳；袋料菇生長期僅一星期，太空包所填裝的木料品質不一，長成的菇香氣、養分不如原木菇。

三、台灣目前所見的花菇多來自日本、韓國、中國大陸，花菇的口感較冬菇來的好，因此價格高出許多，但若有剪炳的花菇，多為大陸菇。

除提供消費者選購香菇小撇步外，菇神也推出半野生原木香菇，元宵節前享有優惠，還加送一箱木耳露，另外還有以杏鮑菇取代部分肥肉入餡的百菇香腸，以及珍稀養生鍋底，年節自用送禮兩相宜。1060122

(中央社)