阿不拉癌逝結局 柯叔元導演都哽咽

民視戲劇「阿不拉的三個女人」22日晚間播完結篇，演員柯叔元（圖）飾演的「阿不拉」因肝癌過世，劇情催淚；談起殺青戲，柯叔元和導演王為都哽咽。（民視提供）中央社記者王靖怡傳真 106年1月22日

民視戲劇「阿不拉的三個女人」今晚播完結篇，演員柯叔元飾演的「阿不拉」因肝癌過世，劇情催淚；談起殺青戲，柯叔元和導演王為都哽咽。

「阿不拉的三個女人」改編作家楊麗玲小說「戲金戲土」，晚間將播出41集大結局，「阿不拉」因肝癌死在導演椅上，觀眾看完預告紛紛上網留言喊不捨。

柯叔元表示，當初知道要演出「阿不拉」，先看過一遍原著小說，對「阿不拉」死亡沒太多情緒，直到拿到演出最終劇本時，內心很煎熬、難過；拍攝時腦中迅速回顧之前幾場戲，不禁悲從中來，拍戲過程連工作人員都紅了眼眶，導演還數度掉淚。

談起殺青戲，柯叔元說，劇中角色是悲情英雄，也是那個時代台語電影寫照，角色堅持的個性和他一樣，從一開始懷抱台語電影理想，到最後倒下前一刻還在導演椅上。

劇中柯叔元有多場哭戲，這次面臨整齣劇最高潮就是「阿不拉」因病過世，他表示，「謝謝王為導演完整了阿不拉的人生，也謝謝所有的觀眾陪伴阿不拉走過他的一生。」打算躲起來一個人收看完結篇，安靜、好好享受全劇終那一刻。

女主角劉香慈日前忙完婚宴，每週日老公都會提醒收看，她笑說，很開心老公可以成為「阿不拉的三個女人」粉絲，還會為了看播出推開其他活動邀約，就連婆婆也是粉絲，尤其喜歡劉香慈飾演的「月鳳」一角，拍攝時還會出借服裝給她當戲服，直喊「有婆婆真好」。1060122

(中央社)