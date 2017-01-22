第3輪爆78桿 潘政琮Builder賽無緣晉級
潘政琮22日在Career Builder挑戰賽第3輪，意外爆出美巡生涯單輪最差成績78桿(+6)，總桿從出發前-4變成+2的218桿，2017年出賽2場都無緣晉級。
這場比賽打完第3輪才確定晉級名單，潘政琮前兩輪本來還在晉級線內，但第3輪前9洞還沒打完就出現被淘汰危機。這場比賽前3輪結束才決定晉級名單。
潘政琮第3輪從第10洞出發，第1洞吞下柏忌後，前9洞不僅1鳥難求，還在8洞與第9洞花掉3桿，打出40桿，總桿變成+0，位居晉級線之外。
後9洞雖抓到3隻小鳥，但也吞下2個雙柏忌與1個柏忌，打出38桿，宣告此戰再度被淘汰。
去年10月從威巡升上美巡的潘政琮，去年參加5場美巡新人獎金榜位居第4，今年2場參賽都沒能晉級，獎金榜勢必下滑，必需在未來幾場比賽打出佳績，才不會影響參賽順位。
(中時電子報)
關鍵字：晉級
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