杜絕不良運將 中市警加強稽查違規計程車

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台中市府警察局第6分局加強稽查轄區內計程車交通違規取締，保障乘客搭車安全。（盧金足翻攝）

日前發生計程車司機疑性侵韓國籍女性遊客案，引起民眾恐慌，為營造安全空間，台中市政府警察局第6分局展開針對轄內計程車違規行為加強稽查取締行動，維護搭乘計程車民眾安全。

警察局第6分局動員派出所、警備隊及交通分隊警力，在轄區內重要觀光景點、公共運輸轉運站、飯店、夜市商圈及計程車招呼站。

西屯區熱門景點秋紅谷公園、國家歌劇院、逢甲商圈等處所，警方藉稽查計程車駕駛人無照駕駛、越級駕駛（逾齡駕駛）、無執業登記證、使用廢止的執業登記證駕駛計程車及各項行駛中違規行為，約制及杜絕不良計程車駕駛。

從17日迄今警方針對轄區內計程車交通違規取締，並延續至春節期間，以營造乘車安全空間。

第6分局分局長林樹徽提醒市民，搭乘計程車時應注意是否有置放執業登記證，並對照相片與駕駛人是否吻合，如有任何異狀請立即撥打110報案，以確保自身生命及財產安危。

(中時)