老布希夫婦先後入院 恢復情況良好

美國前總統老布希（George H.W. Bush）發言人發表聲明，稱因肺炎住院的老布希恢復情況良好，但仍須如過去1週，繼續留在德州1間醫院的加護病房觀察。

路透社報導，聲明也提到，老布希的妻子芭芭拉（Barbara Bush）本週也因支氣管炎，被送進休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital），但若恢復情況良好，明天或許能出院。

老布希發言人麥格拉斯（Jim McGrath）在聲明中說：「經過又1晚的休養，過去24小時內，布希總統及夫人的病情都持續好轉。」

「布希總統不需任何機械輔助，就能順暢呼吸，他的精神很好，也期待能回復日常作息。」

92歲的老布希，是美國目前最高齡的在世前總統，與他同屬共和黨的川普（Donald Trump）20日舉行總統就職典禮，也邀請他參加，但麥格拉斯說，老布希最後還是只能在病房內觀禮，並寄信向川普表達支持。老布希先前並不支持川普出任總統候選人。（譯者：中央社廖禹揚）1060122

(中央社)