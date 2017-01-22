年金國是會議 警察代表盼警消單獨處理

年金改革國是會議今天登場，警察代表和考試委員指出，因為警消勤務辛勞又危險，建議警消要單獨處理；不過也有學者認為，應該加倍提撥吸引有意願的人，否則沒完沒了。

國是會議在總統蔡英文和副總統陳建仁致詞後，接著依照議題分為三組會談，包括「給付、領取資格」、「基金管理、財源」以及「制度架構、特殊對象、制度轉換」。

警政署督察室代表金耀勝在「制度架構、特殊對象、制度轉換」分組會議中發言請大家聽聽警察心聲。他說，警察勤務從深夜到凌晨、從凌晨到深夜，颳風下雨，每個派出所的每天勤務在一週內甚至一個月很難找到相同的一天。

他說，他在國是會議前跟陳副總統報告過，基層警察勤務對身心健康有很大影響，警政署統計，警察含在職和退休，基層警察平均壽命是62.49歲，低於台灣人男女平均壽命。

他並舉例說明警消職務的危險，包括：警察執行交管被酒駕撞傷而截肢、執行勤務被殺傷不治、交警在瑞芳隧道內被來不急煞車的貨櫃車當場撞死，這些都隨時隨地會發生；在辛勞部分，近3年處理群眾活動平均每年8600多次，警察傷殘102年為785人，103年為1047人，平均每年800人，希望警察要單獨處理。

考試委員謝秀能發言指出，希望這次改革不要汙名化軍公教，改革不是世代對立。

出身警察的謝秀能說，基層警消人員占警消80%，他們保護人民，處於槍林彈雨情境、不眠不休，平均每年800人傷殘，每年猝死平均50到55人，莫拉克風災、八仙塵暴都可以看到警消；他說，警察是司法人員也是來自民間基層，希望單獨處理警消的年金。

淡江大學保險系副教授郝充仁發言則表示，有人說要個別處理軍警消，他建議加倍提撥，吸引有意願的人進來，否則這東西沒完沒了。1060122

(中央社)