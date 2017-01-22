台南棄嬰生命穩定 傷害有待觀察
台南市1名未婚女子昨天清晨在廁所產下男嬰後，把男嬰丟棄在屋外附近的小巷弄內，幸好被人發現及時送醫。雖然生命徵象穩定，但因有失溫、腳趾凍傷等狀況，傷害程度有待觀察。
警方昨天早上獲報，指稱在古堡街的一處巷弄內有棄嬰。員警趕到現場後，男嬰已被附近民眾抱起，並以衣物包覆保溫。經救護車送往醫院後，雖有失溫現象，但生命徵象回穩。
警方追查後發現，當時協助拿浴巾、衣服包覆男嬰、協助抱男嬰上救護車，一路跟到醫院的一名熱心婦人，就是男嬰的外婆。
這名婦人向警方表示，昨天要出門上班時聽聞鄰居有人發現棄嬰，上前查看後不忍嬰兒受凍，趕緊回家拿衣物幫嬰兒保暖。從醫院返家後想起女兒最近身材發福，且行為有點怪怪的；再向女兒詢問後，才驚覺那名嬰兒竟是自己的外孫，再趕到派出所向警方說明。
郭綜合醫院小兒科醫師顏瑞美說，男嬰體重約3200公克，應屬足月出生，到院時體溫偏低、呼吸較為微弱、腳趾凍傷發紫，暫時在保溫箱中觀察。至於是否出現因失溫傷及其他器官、或腳趾可能因凍傷導致須截肢等傷害，還有待觀察。1060122
(中央社)
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