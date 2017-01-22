年金改革 台東副縣長：建議換成經濟改革

國家年金改革國是會議今天在總統府召開，台東縣副縣長陳金虎表示，今天應該努力的是提升經濟，建議「國家年金改革委員會」改成「國家經濟改革委員會」。

陳金虎在「基金管理、財源」分組會議上表示，政府完全悲觀主義，假設情況不變，但是人是可以改變的，政府政策可以改變，政府能量也可以提升，為什麼不做？新加坡只有台東縣面積大，薪資水準是台灣的好幾倍，人才全部往新加坡跑，政府能量不斷提升。

「小小一個新加坡可在世界上立足，讓大家稱讚，台灣為什麼不可以？台灣當然可以。我們要努力的是這塊，為什麼今天倒過來？」他表示，軍公教、勞工、企業都是國家發展主力，今天一個一個懲罰、一個一個羞辱，讓大家沒有士氣、大家都有後顧之憂，想想看這個國家會變成什麼國家？

陳金虎建議「國家年金改革委員會」改成「國家經濟改革委員會」，完全用經濟指標來激勵士氣，要讓台灣充滿希望，這個國家才有希望。「只要國民所得提高，什麼改革都不必。」1060122

(中央社)