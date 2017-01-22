白天陽光露臉 各地普遍升溫

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中央氣象局表示，雖然今天受大陸冷氣團影響各地溫度只有13至16度，但因白天陽光露臉，北台灣最高可至18度、中南部地區22至25度。

強烈大陸冷氣團來襲，氣象局提醒，今天夜晚各地溫度還是普遍偏涼，但白天因為可以看到陽光，所以各地普遍升溫，北台灣最高可至18度左右、中南部地區22至25度、花東地區則是19至21度。

在降雨方面，氣象局表示，今天白天只有花東地區有局部短暫雨，但入夜之後，宜花東地區都有機會出現短暫降雨。

此外，氣象局提醒，雖然周二（24日）、三（25日）之後，冷氣團影響會變小，但因水氣增加，北部地區也會開始出現局部短暫雨。1060122

(中央社)