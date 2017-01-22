王維中滿意日本自訓 拚本季重返大聯盟

旅美棒球左投王維中（圖）與同門師兄陳偉殷一同返美，談到休季期間赴日本自主訓練，感覺力量滿滿，新球季希望站穩3A、重返大聯盟。中央社記者林宏翰攝 106年1月22日

旅美棒球左投王維中21日晚間與同門師兄陳偉殷一同返美，談到休季期間赴日本自主訓練，感覺力量滿滿，新球季希望站穩3A、重返大聯盟。

王維中4月將滿25歲，在美國小聯盟邁入第5個球季，漸漸感覺到年齡的壓力，「如果今年沒有拚上大聯盟的話，球團不知道會怎麼看，那邊環境現實，待太久沒有進步空間，機會就給別人了」。

王維中去年在2A出賽19場，季末升上3A出賽5場，新球季從哪一個層級出發目前未定，他說「就看春訓的表現，球隊簽很多選手進來，就用春訓的表現去拚，不會因為去年在3A結束，就有把握今年從3A出發」。

王維中對這個球季很有企圖心，在經紀公司安排之下，獨自一人到日本，找訓練師自主訓練，「重量做得比以前都重，感覺力量變大，之前都是在日本轉機而已，第一次在日本訓練，有人陪著練感覺效果更好」。

王維中在2014年曾因「規則五」選秀的規定，幾乎整季待在大聯盟，之後回到小聯盟從高階1A、2A往上爬。

他希望今年保持健康，在春訓拿出表現，在3A有穩定表現，有機會隨時可以上大聯盟，「不一定要等到9月擴編，最後季中就可以上」。

這次春訓重點加強項目是變化球，去年球季王維中自認曲球沒有完全掌握。有沒有可能開季就在大聯盟？王維中保持他一貫無厘頭的幽默「除非我春訓投個200英里，那應該也沒人敢接」。1060122

(中央社)