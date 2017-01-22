秦金生公祭 藍綠政要齊聚致哀

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親民黨秘書長秦金生公祭22日舉行，藍綠政要紛紛到場致意，而關說洩密案的三位主角，前總統馬英九、前立法院長王金平與民進黨團總召柯建銘更是難得齊聚一堂。中央社記者王承中社 106年1月22日

親民黨秘書長秦金生公祭今早舉行，藍綠政要到場致意，關說洩密案的三位主角，前總統馬英九、前立法院長王金平與民進黨團總召柯建銘難得齊聚，但現場人士說，三人「零互動」。

秦金生8日因心肌梗塞辭世，享壽70歲。秦金生的公祭今天上午8時在台北市立第一殯儀館景行廳舉行。上午8時不到，政壇人士與民眾就已將景行廳擠得水洩不通。

藍綠政要紛紛弔唁，其中關說洩密案的三位主角，馬英九、王金平與柯建銘也難得齊聚一堂。根據現場人士描述，馬英九坐在第一排，隔壁為親民黨主席宋楚瑜，馬英九與宋楚瑜鞠躬、握手。王金平也坐在第一排，柯建銘則坐在第二排，但馬、王、柯三人並未互動。

另外，到場的藍綠政界人物還有國安會秘書長吳釗燮、監察院長張博雅、前副總統蕭萬長、前副總統吳敦義、前考試院長許水德、以及時代力量黨團總召徐永明等人。

其中，吳釗燮代替總統蔡英文出席公祭，並代為頒發褒揚令。

宋楚瑜在致詞時表示，秦金生從不口出惡言，善於以柔克剛、化敵為友，今天在場的各黨各派都能跟秦金生坦誠相與，相知相挺數十年，秦金生突然離去，讓所有人不只錯愕，更感覺到惋惜。1060122

(中央社)