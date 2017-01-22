尼爾森：3100萬人收看川普就職轉播

市場調查研究公司尼爾森（Nielsen）推估，有3100萬觀眾透過電視轉播，觀看20日的美國總統川普（Donald Trump）就職典禮。

美聯社報導，這項採計12家無線廣播電視及有線電視連續轉播的觀眾總數數據，遠勝於觀看歐巴馬2013年第2次就職典禮的2060萬人。但1位總統第2次宣誓就職時，收視率通常都會顯著下降，歐巴馬2009年第1次就職典禮收視人數達3780萬人。

無線電視中，以美國國家廣播公司（NBC）的觀眾最多，有580萬人，美國廣播公司（ABC）與哥倫比亞廣播公司（CBS）則以490萬人及460萬人落居其後。

有線電視部分，則由福斯新聞頻道（Fox News Channel）以843萬名觀眾獨占鰲頭，美國有線電視新聞網（CNN）有246萬人，微軟國家廣播公司（MSNBC）則是135萬人。

美國前總統雷根（Ronald Reagan）1981年的第1次宣誓，是1969年來最多人收看的就職典禮，共有4180萬名觀眾。

川普與希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）2016年9月的首次辯論，以8400萬人創下收視紀錄，但收看日間時段電視的人數遠少於黃金時段。（譯者：中央社廖禹揚）1060122

(中央社)