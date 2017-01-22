AIT處長梅健華賀新年 秀台語愛吃虱目魚

農曆過年前夕，美國在台協會（AIT）在臉書公布影片，AIT處長梅健華和妻子陳舲舲各自分享最喜歡的台灣小吃，梅健華特別喜愛「刈包、擔仔麵、虱目魚」，在唸到虱目魚時，還刻意秀了一下台語。(影片取自AIT官方臉書)

AIT處長梅健華(圖)分享最喜歡的台灣小吃，包括「刈包、擔仔麵、虱目魚」。(圖/AIT官方臉書)

農曆過年前夕，美國在台協會（AIT）上午在臉書公布影片，AIT處長梅健華和妻子陳舲舲各自分享最喜歡的台灣小吃，梅健華特別喜愛「刈包、擔仔麵、虱目魚」，在唸到虱目魚時，還刻意秀了一下台語。

梅健華在影片中對著妻子說，「他從小就很喜歡過年，因為可以吃到很多好吃的東西」；陳舲舲則說，來台灣有1年半了，走了很多地方，而且去到哪、吃到哪。

陳舲舲問梅健華最喜歡吃什麼？梅健華說，「太多了，講不完。」陳舲舲要他講3個，梅健華還說，「才三個」。

他先選出「刈包」，因為刈包很像漢堡，但是口味更豐富；再來是「擔仔麵」，一碗熱騰騰的湯麵，最讓人滿足，第三是「虱目魚」，尤其是在南部吃到的「虱目魚肚」，還特地秀台語說。

陳舲舲則是喜歡QQ的甜不辣、雖然有點油，但是超好吃的炸排骨，還有配啤酒最棒的辣椒炒花生小魚乾。

最後梅健華還問，「我們家Hope（狗）最喜歡吃什麼？」，並讓他們飼養的狗特別入鏡，陳舲舲說，「他什麼都愛吃」。

梅健華最後要臉書網友推薦最喜歡吃的一道菜。

(旺報)