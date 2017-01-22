年改登場 陳建仁、李來希、柯建銘笑容滿面出席

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年金改革國是會議22日在總統府登場，開幕典禮後，副總統陳建仁（中）步行前往國史館，出席分組會議。（劉宗龍攝）

年金改革國是會議22日在總統府登場，開幕典禮後，副總統陳建仁（中）步行前往國史館，出席分組會議。（劉宗龍攝）

年金改革國是會議22日在總統府登場，全國公務人員協會理事長李來希（右）與考試院長伍錦霖（左）出席分組會議。（劉宗龍攝）

年金改革國是會議22日在總統府登場，民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）與親民黨代表、前立委李桐豪（左）出席分組會議。（劉宗龍攝）

年金改革國是會議22日在總統府登場，全國公務人員協會理事長李來希、考試院長伍錦霖、民進黨立法院黨團總召柯建銘與親民黨代表、前立委李桐豪出席分組會議。

年金改革國是會議今天上午舉行，由於監督年金改革聯盟號召軍公教抗爭，會議所在地的總統府周邊層層管制進出，就連今天創世基金會舉辦的寒士尾牙餐會，都得在管制口排隊後再分批安檢後進入。

(中時)