桃園中壢小北百貨辦公室火警 無人傷亡、受困

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桃園市中壢區22日早上發生火警，所幸無人傷亡、受困。(賴佑維翻攝)

桃園市中壢區中豐、中美路口小北百貨3樓辦公室22日早上發生火警，現場冒出大量濃煙。桃市消防局表示，火勢上午10時38分控制，但詳細起火原因仍須調查。

警、消表示，因為該建物旁旅館眾多，趕緊引導民眾及顧客疏散，無人傷亡、受困。

(中時)