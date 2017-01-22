團體串連嗆川普 洛杉磯女性站出來
響應華府的「婦女大遊行」活動，西岸大城洛杉磯反川普的婦女也走上街頭，雖然川普20日已宣誓就職，不過她們仍無法接受這位地產大亨當總統的事實。
川普（Donald Trump）就職當天，洛城大雨滂沱又濕又冷，不過今天「婦女大遊行」活動舉行，卻是豔陽高照，因此洛杉磯市府周遭嗆川普的人潮匯聚。
街道上，彎來轉去都是摩肩擦踵的人群，交通打結，主要捷運轉運點聯合車站（Union Station）以及女權大遊行的起始點─捷運紅線潘興廣場（Pershing Square）站一時之間湧入無法消化的乘客量。
人潮擠滿洛杉磯市中心，大多數頭戴遊行識別粉紅貓帽（pussy hat）。曾經在台灣大學進修語文3個月的楊麗以中文表示，大家只有一個心聲，就是要傳達「川普我們都不喜歡你」的訊息。
楊麗是捍衛「我們只有一個地球」的急先鋒，她著急川普主政了，石油大亨可能又要回來開發原油破壞環境。她比著大拇指向外的手勢說，川普，遏止你那些億萬石油富豪，並且離開政府體制吧。
安琪拉（Angela）則是擔憂，川普要廢掉歐巴馬的健保方案，這讓大家要怎麼活？她希望入主白宮的紐約地產大亨要牢記，他是全美的領導人，而不是服務少數人的總統。
被問到往後該怎麼適應川普當家的日子？楊麗說，美國憲法賦予公民可表達抗議的權力，川普是個不適格的總統，那麼公民的責任就是要反抗到底。
至於安琪拉說，她可能要終日活在擔憂裡了，擔憂健保可能會沒了，擔憂移民可能被逐出這個國家，擔憂被差別對待，擔憂美國會成了川普企業集團的殖民地。
長長的遊行隊伍在下午2時許陸續抵達集合點，臨時搭起的舞台意見領袖相繼拿著麥克風，嘶吼對川普的厭惡，並帶動群眾大聲喊，大家繼續宣洩不滿川普當選的情緒，以及未來還要看著川普當家作主的沮喪。1060122
(中央社)
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