婦女上街頭 川普惦惦不出聲 柯林頓喊讚
新上任的美國總統川普今天推文，說很榮幸能替偉大的美國人民服務，卻隻字未提全美各地的抗議活動。而去年大選敗給川普的希拉蕊．柯林頓，則推文感謝民眾遊行捍衛價值觀。
路透社報導，婦女同胞今天湧上全美各地街頭反川普，人數遠多於原先預期，恐初步預測出共和黨執政可能面臨的強烈對立。
川普今天推文說，「我很榮幸能身為美國第45位總統，為各位服務，偉大的美國民眾。」但他隻字未提各地的抗議活動。
英國廣播公司（BBC）則報導，去年代表民主黨角逐白宮大位的希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）則透過推文，「謝謝大家在@婦女遊行中為我們的價值觀站出來、發聲並走上街頭。這比以往更重要。我真的相信團結力量大。」
華府的遊行活動擠爆地鐵系統，有乘客通報湧現巨大人潮，部分終點站眼看停車場爆滿及月台超載，不得不暫時拒絕民眾進入車站。
捷運局通報說，截至今天上午11時，搭車人次達27.5萬，較前1天，也就是川普就職當天，同時段的19.3萬人多了8.2萬人，且比一般周六載客量多了8倍。
路透社報導，無法自美國國家公園管理局或華府警方取得官方群眾人數估計。（譯者：中央社蔡佳敏）1060122
(中央社)
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