超商代傳真公文竟是詐騙函 當場被警逮到

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25歲徐姓男子到超商接收詐騙公文傳真，被眼尖員警識破，逮個正著。（馬瑞君翻攝）

超商還有代收傳真詐騙公文服務?!市警三分局偵察隊員警日前值勤途中到超商買東西裹腹，見前方排隊等待結帳代收傳真的男子四處張望，偷瞄一眼其手中傳真，赫然發現「臺北地檢署公正部門收據」字眼，暗中聯絡同事查獲，及時阻止一場詐騙。

員警因近來天冷，值勤途中到一家便利商店想買東西止餓，卻見前面男子請店員代為接收傳真時形跡可疑，神情詭異還四處張望，果然有「詐」。

員警暗中呼叫其他同事下車支援，再伺機向前盤查該名徐姓男子，徐男先是滿臉驚恐，再加上手上拿著詐騙集團同夥剛傳送過來的傳真，無法抵賴情況下只好和盤托出。

他供稱，已經與73歲、住在太平的陳姓老婦人約好地點要面交，警方立即趕赴現場，發現老婦人還在太平區中山路雜貨店癡等「假檢察官」，適時攔阻原本欲交付給詐騙集團的存摺及提款卡(內存有23萬餘元)，並在徐男身上查扣有假公文1張、詐騙用工作手機等。

25歲徐姓男子，到案後坦承為詐騙集團車手，供稱因為欠債才加入詐騙集團，警方詢後依詐欺罪嫌移送檢方偵辦，並溯源追查集團上手。

(中時)