川普新政 游錫(方方土)：對台是挑戰也是機會
出席美國總統川普就職的台灣祝賀團團長游錫(方方土)今晚總結此行成果，讓美方充分體會台灣的誠意。他說，川普上任對台灣是挑戰、更多是機會，台灣應掌握時機，因應挑戰。
川普（Donald Trump）就職慶典結束後，游錫(方方土)率領朝野政黨代表一行，傍晚由華府轉抵紐約，深夜將搭機返台。
祝賀團在返台前，由駐紐約台北經文處處長徐儷文陪同，出席大紐約宜蘭同鄉會在台灣會館舉辦的留學生年終聚餐暨新年晚會，並在僑教中心與僑領舉行僑情座談。
游錫(方方土)接受媒體訪問時指出，此行藉由出席川普就職慶典機會，除了祝賀，也會晤了國會參、眾議員，並拜會智庫、基金會及美國在台協會，透過彼此交流讓美方瞭解台灣的想法與誠意。
他清楚告訴美方，期盼川普上任後，美台深化經貿合作、共謀亞太和平、協助台灣參與國際等3大目標。台灣瞭解川普重視經濟、美國優先，對「一中」有所質疑。
面對各方對川普的質疑，游錫(方方土)坦言，川普上任後，對台灣是挑戰，但更多的是機會，他將向總統蔡英文建議，台灣應好好把握時機，因應挑戰，掌握各項機會，促進台美關係更加發展與進步。
游錫(方方土)再次強調，在川普廢棄「跨太平洋夥伴協定」（TPP）後，台灣期盼台美加速簽訂自由貿易協定（FTA）進程，讓台美經貿關係更加穩固。1060122
(中央社)
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