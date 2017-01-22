山寨Ubike 中國業者惹火舊金山市議會

我要評比

類似Ubike概念，來自中國的「小藍單車」自行車共享公司，還沒獲得舊金山市府許可就展開服務，舊金山市議會極為惱火，擔心日後大量無人管理的自行車堆在街道上。

來自中國北京的初創自行車共享公司「小藍單車」(Bluegogo)，看準舊金山自行車共享市場，準備以2萬輛自行車陸續進駐舊金山。

自行車提供智能服務，包括：GPS配備及以智能手機啟用單車設備。同時強調小藍單車可隨時隨地使用歸還，不必放回指定單車架。

舊金山市議會（San Francisco Board of Supervisors）議員佩斯欽（Aaron Peskin）表示，這家公司尚未得到市府批准，也沒說清楚日後的業務計畫，他不准在舊金山使用這種小藍單車。

同時，舊金山自行車聯盟（San Francisco Bike Coalition）要求舊金山華裔市長李孟賢（Ed Lee） 阻止「小藍單車」進駐舊金山。

因為小藍單車不必放回專屬單車架，可隨意留在馬路上，令人擔心後果可能像中國一樣，大量自行車長期停放街道和公園，占用公共區域而沒人處理。

佩斯欽指出，舊金山偶爾會碰到一些自大的高科技公司，沒獲批准就率先推出服務業務，發生問題後再尋求解決。這次，他將阻止這類情況再度發生。1060122

(中央社)