泰緬邊境別去旅遊 35遊客遭緬軍逮捕
泰國著名旅遊勝地夢橋，位於北碧省與緬甸相鄰，昨天發生35名泰國遊客被緬甸邊防軍逮捕拘留，所幸泰方派員協調後全部獲釋，泰方禁止民眾前往邊境遊玩。
根據泰國「鮮得新聞報」報導指出，這一起緬甸邊防軍逮捕泰國遊客事件，泰國許多媒體都大幅報導，事件發生經過是，有35名遊客在前往北碧省夢橋旅遊，21日到達泰緬邊界的三寶塔，不料緬甸邊防軍突然持槍將35人拘捕，有人緊急以電話通報泰國警方。
泰國移民局和當地警官立即前往協調談判，經過半小時後全部人員獲得釋放，結束一場旅遊驚魂記，根據泰方的了解，緬甸邊防軍非常不滿對泰國曼谷警方假扮身分，以釣魚方式逮捕緬甸販賣人口分子。
泰國北碧省警方和移民局已經禁止民眾前往泰緬邊境遊玩，同時提醒民眾注意安全。北碧省與緬甸相鄰，其中三寶塔的邊境關卡是兩國出入要道，許多泰國人都會前往緬甸境內購買物品，也有非法分子走私或販賣人口等犯罪行為。1060122
(中央社)
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