年金國是會議 中年男著狼裝北上抗議

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年金改革國是會議今天登場，數十名抗議民眾早上9時許在台北市警分局中正二分局前會合，從管制區外步行至景福門，更有來自台中的中年男子，著狼裝抗議年金改革粗暴。

警方指出，「年金改革陳情活動」路段，包含凱達格蘭大道、中山南路、仁愛路及信義路等，請用路人經過集會地點周邊道路時減速慢行，並配合警方指示、引導通行。

反年金改革的數十名民眾，在台北市警分局中正二分局前會合，手舉「執政無能、全民遭殃」標語，高喊「蔡英文、林萬億下台」等口號，一路從管制區外，步行繞行管制區周邊，並陸續抵達景福門。

接近中午許，參與陳抗活動的民眾，多在路邊樹蔭下休息用餐，等待下午2時的活動正式開始。

一名年約60歲，來自台中的趙姓男子，著狼裝、站在景福門前，手舉「改革粗暴、豺狼當道」標語，抗議政府年金改革事項；趙男說，會這樣做是想炒熱氣氛，希望政府能重視他們的訴求。1060122

(中央社)