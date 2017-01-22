開蘇花公路跨越雙黃線 4車撞毀

蘇花公路台9線174公里錦文隧道口，今天上午8時多，劉姓女子駕駛的自小客車準備出隧道口時，跨越雙黃線擦撞對向車道的大貨車，之後波及另2輛自小客車，所幸人員都輕傷。

警方表示，劉女駕駛的自小客車於蘇花公路由北向南行駛，出隧道口時駛入對向車道，擦撞對向的大貨車，大貨車擦撞後失控撞上對向謝男駕駛的自小客車；而劉女也與同向另一輛自小客擦撞，4輛車都撞毀，4車駕駛酒測值均為零。

事故造成3人擦傷沒有生命危險，但雙向車道封閉1小時，車流回堵約2公里。1060122

(中央社)