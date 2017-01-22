前天津市長黃興國 被陸檢立案偵查

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中國大陸最高人民檢察院今天宣布，對中共前天津市委代書記、前市長黃興國依受賄罪嫌立案偵查，並採取強制措施。

新華社報導，檢方對黃興國涉案的偵查工作正在進行中。

1954年生的黃興國，先前長期在浙江任職，官至副省長；2008年升任天津市長，2014年12月30日接任天津市委代書記，但一直未獲真除。

黃興國在2016年9月10日被中共中紀委宣布調查，理由是「涉嫌嚴重違紀」；9月13日就被免去天津市委代書記及天津市長職務；今年1月4日，黃興國被進一步開除中共黨籍及中國大陸公職（雙開）。1060122

(中央社)