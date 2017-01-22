前天津市長黃興國 被陸檢立案偵查
中國大陸最高人民檢察院今天宣布，對中共前天津市委代書記、前市長黃興國依受賄罪嫌立案偵查，並採取強制措施。
新華社報導，檢方對黃興國涉案的偵查工作正在進行中。
1954年生的黃興國，先前長期在浙江任職，官至副省長；2008年升任天津市長，2014年12月30日接任天津市委代書記，但一直未獲真除。
黃興國在2016年9月10日被中共中紀委宣布調查，理由是「涉嫌嚴重違紀」；9月13日就被免去天津市委代書記及天津市長職務；今年1月4日，黃興國被進一步開除中共黨籍及中國大陸公職（雙開）。1060122
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。