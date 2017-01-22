年金國是會議 綠委建議女性保障納考量

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年金改革國是會議今天登場，與會的民主進步黨籍立法委員尤美女認為，現代社會女性投入家庭照顧後，只能請領國民年金，政府要重視女性保障，期待下次處理年金議題時一併討論。

國是會議在總統蔡英文和副總統陳建仁致詞後，接著依照議題分為三組會談，包括「給付、領取資格」、「基金管理、財源」以及「制度架構、特殊對象、制度轉換」。

尤美女發言在第三組會議發言表示，不同職業別，年金制度不一樣，如何讓不同職業別年金能互相保留，年金制度轉換非常重要，希望將來職業別之間能保留年資，合併計算年資方式，不用因為等待退休金，讓國家延攬人才有困難。

尤美女說，除了世代正義，還有性別爭議，勞保、公保和軍保男性多於女性，國保和農保女性多於男性，現代社會女性投入家庭照顧後，只能請領國民年金，政府要重視女性保障，期待這次會議若不能處理，在下階段處理軍人保險時，是否納入一併考量。

民進黨立委李俊俋說，立法院在處理年金改革時，絕對會從黨職併公職這些對象開始處理，例如前考試院長關中24年年資，黨職10年，如果沒有黨職，不符退休資格，前台中市長胡志強公職不到15年，黨職10年，扣掉黨職才是建立公平的最大原則，包括前副總統連戰、前司法院長施啟揚、前交通部長林豐正都是如此。

李俊俋說，要建立公平正義制度，要從最特殊對象開始，要求含有黨職的年資，必須先扣掉，如果溢領，必須繳回。

此外，勞動部次長郭國文發言表示，國公營事業員工有許多勞工年資不足15年，配合民營化政策導致權益上出現問題；這些人年資不足的狀況，勞動部認為，不宜納入勞保體系，比較好的方式是透過勞動部與銓敘部之間討論，年資併計、年金分計，才可能解決問題。1060122

(中央社)