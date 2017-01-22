貨櫃駕駛疑路況不熟 撞斷中市珍貴老樹
台中市西屯區安和路水尾巷內，1棵被市府列管的珍貴老樹，今天（22日）凌晨2點多，遭疑似不熟路況，駕駛大型貨櫃車的宋姓司機攔腰撞斷，老榕樹的粗大樹幹，不偏不疑的卡在車頭與貨櫃中間，造成貨櫃車動彈不得，連司機都一度無法下車，附近民眾見老樹被撞斷心疼不已，市府農業局到場處理，將對司機依法處以5到10萬元罰款，盡速為老樹善後。
今天凌晨2點38分，宋姓司機駕駛營業曳引車，行經安和路時，疑因不熟悉路況，開進水尾巷內，車頭撞及老榕樹，這棵市府列管的珍貴老樹樹枝斷裂，卡住貨櫃車，樹幹還砸到1輛路停車輛。
台中市第6分局交通分隊長李建興表示，駕駛無酒駕，該路段亦無禁止特種車輛行駛，可能不知路況，開進後卡住，已通報農業局到場勘查處理。
宋姓司機送貨撞老樹，滿臉無奈的表示，送貨行經該處，因為沒有注意到高度，貨櫃不慎拉扯到樹幹，老樹幹應聲斷裂，現在要趕快處理後續問題。
老樹暗夜遭撞，司機釀貨，市府農業局人員到場勘查後表示，先行移除斷枝，沒有傷及根部，希望保住老樹生命，但對駕駛破壞老樹，將依據《台中市樹木保護條例》規定，開罰5至10萬元。
「司機也是頭殼抱著燒！」當地居民說，這棵老榕樹陪伴地方民眾多年，大家都知道這裡有棵老榕樹，平常很少有大型車輛開進來，貨櫃車司機可能不知路況，遇到這種事也無可奈何。
(中時)
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