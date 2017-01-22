MLB》投手為何易傷？虎王韋藍德：太小就飆球速
台灣的三級棒球，少棒一直存有與各國抗衡的實力，不少如宋文華等小選手，在少棒時期就擁有「超齡」的剛猛球速，藉國際賽發光發熱，而成備受期待的明日之星，但「虎王」韋藍德(Justin Verlander)卻認為，這可能危及選手的職業生涯，直言：「這可能是許多投手容易受傷的原因之一。」
2005年開始大聯盟生涯，至今已33歲的韋藍德，過去多以極速160公里的火球為主要武器，不過2015年右手腕三頭筋受傷，整季因傷僅獲5勝8敗，自菜鳥年後第二度未獲10勝；上賽季他走出低潮求改變，如今他不再過於仰賴速球、增加變化球比例，重拾身手斬獲16勝，一度有望問鼎賽揚獎。
打職棒本就可能受傷，但為何有些投手，特別容易受傷？韋藍德透過推特指出，小時候身體未發展完全時，被教練刻意『指導』催速，是其中一個原因，「我嘗試飆球速，是依循自己的步調，而非刻意強求。一段時間後，球速自然越來越快。」他直到大學，才開始全力飆速，相較其他速球派投手，他12年生涯幾乎年年投破200局，相當耐投。
對虎王的發言，日媒《Full-Count》隨即聯想到2013年的「安樂智大事件」，安樂當年在春季甲子園五場先發、三場連投，總計狂投772球的操法，引起美日球界熱議，並建議日本的教練們，應將虎王的建言做為日後訓練的參考。
(中時電子報)
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