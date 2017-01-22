NBA》里歐納德壓過詹皇 騎士主場失守

詹姆斯一掌拍掉馬刺中鋒大衛李的球。(美聯社)

騎士22日雖在自家主場跟馬刺拚到延長加賽，可惜最後仍以115比118吞敗，馬刺新一哥里歐納德拿下全場最高41分，另有6籃板、5助攻，表現明顯壓過「小皇帝」詹姆斯的29分、7助攻與6籃板，成為雙方勝負關鍵之一。

里歐納德全場投30中15，手感好到不像在客場打球，艾卓吉也有16分、12籃板與6助攻，取代因傷整季報銷的保羅蓋索上場的大衛李14分、11籃板，默雷14分、6助攻，米爾斯13分。

騎士除了詹皇以外，表現較好的是主控厄文29分、9助攻，前役缺陣的「愛神」洛夫雖傷癒復出，拿下13分、11籃板，但他全場投15中4，手感明顯欠佳，也讓騎士鐵三角如同少了一角。

(中時電子報)