海德溫飆59桿 美巡第8位「5字頭俱樂部」成員

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加拿大選手海德溫，開心抓下平美巡紀錄13隻小鳥揮出59桿。(美聯社)

美巡(PGA)再多位「5字頭俱樂部」成員！來自加拿大的29歲海德溫，22日在Career Builder挑戰賽第3輪飆出59桿，成為美巡史上第8位、第9次揮出5字頭成績球員，他也是繼美國23歲新生代高手湯瑪斯上周SONY公開賽首輪之後，2017年第2位飆出59桿的選手。

海德溫第3輪前9洞抓到7隻小鳥，揮出29桿，後9洞再補到6隻小鳥，打出30桿，驚奇交出13鳥0柏忌59桿(-13)。

美巡史上共有8位選手打出9次5字頭成績，其中美國老將福瑞克曾在2013年BMW錦標賽第2輪打出59桿，2016年再於旅行家錦標賽第4輪，神乎奇技締造美巡史上最低桿58桿。海德溫是歷年第8位、第9次打出5字頭佳績選手。

海德溫第3輪13隻小鳥，平了貝克1991年在拉斯維加斯邀請賽第3輪締造的美巡單輪最多鳥紀錄。

海德溫2014年曾威巡(美巡次級)贏過2冠，升上美巡後目前還在尋求開張首勝，22日的驚奇59桿不僅讓他以總桿199桿(-17)躍居領先，且可望一圓美巡冠軍夢。

(中時電子報)