元宵乞龜 澎湖疊米龜團隊開始忙了
農曆春節和元宵節即將到來，澎湖僅存的疊米龜團隊，今天由馬公觀音亭開始赴各廟宇協助堆疊大米包龜，乾淨俐落的手藝，2隻上千的米包龜在不到3個小時完成，栩栩如生，令信徒們稱羨。
澎湖疊米龜團隊，是由高齡77歲的海靈殿老師傅陳兆慶領軍，成員包括有黃如德、孫一中、陳清福和太太陳高春菊等人所組成，曾獲邀赴大陸廈門，桃園燈會疊砌記錄，每人在米龜的堆砌過程中，各職所司，其中最難作米龜頭由陳兆慶親自堆製，其餘則負責龜甲、裝潢和大小米包的分工等，另外，還有後續的燈光等，終能在最快的時間內完成。
澎湖疊米龜團隊之一的孫一中表示，距離今年的元宵節，還有20多天，但團隊已接獲有縣內8間廟宇委託堆疊11大米包龜，其中最大的是湖西龍門觀音寺的1萬6800公斤的大米龜，將出動10人來協助，目前還陸續接受各廟宇的委託堆疊。
孫一中表示，澎湖各廟宇推疊的大米包龜，也都符合地方早期的海域生態，以堆疊「玳瑁」和「綠蠵龜」2種海龜為止，今天由馬公觀音亭在廟埕前廣場搭棚開始，分別3公斤和5公斤的米包來堆疊1000和3000公斤的米包龜，團隊在短短的3個小時即告完成，將陳列在元宵節民俗乞龜活動中供善男信女來擲筊杯乞求。
馬公觀音亭主委王順輝表示，屬三級古蹟的「觀音亭」，每年在元宵節提供2隻米包龜，去年分別由善禾會和阿米格數位中心乞得，今年委託委員會各堆疊1000和3000斤的米包龜，供各地的信徒來乞求，至於所乞求民眾或團體，也都在元宵節過後，委託廟方分別轉贈給縣內的弱勢團體。
國內的元宵傳統習俗有「北天燈、南烽炮、東寒單、西乞龜」，澎湖海島的元宵節民俗乞龜活動，比過年還熱鬧，其中每年的「萬龜祈福」活動中，在全縣300多座大小廟宇展開，熱鬧非凡。1060122
(中央社)
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