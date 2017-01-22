抗議年金改革國是會議 遊街零星推擠
年金改革國是會議今天上午在總統府登場，場外監督年金改革行動聯盟號召3萬人上凱道表達訴求。上午陸續有人集結，並在宣傳車帶領下兵分兩路散步繞行府前管制區外圍。過程中因抗議無路權遭警方警戒攔阻，發生零星推擠。
監督年金改革行動聯盟號召萬人上凱道，並在景福門前搭建舞台，下午2時有抗議活動，晚間7時還有抗議聲明記者會，但上午已有不少團體和民眾在凱道集結。監督年金改革行動聯盟召集人、全國教育產業工會（全教產）理事長黃耀南與抗議年金改革的教職成員至改道抗議，嗆聲「路過」總統府，他站在被稱為抗議「戰車」（宣傳車）上，率眾沿總統府管制區外圍繞行，高呼抗議口號。
不過，有抗議群眾在散步繞行過程，因不滿駐守管制區、維護秩序的警方人員，架設車輛改道牌子以及攔阻通行，一度要搬走車輛改道的牌子，與警方拉扯，還在重慶南路總統寓所附近，與維護秩序的員警發生零星推擠。抗議群眾約11時步行回到景福門前，準備參加下午的抗議活動。
監督年金改革行動聯盟今天在臉書發出聲明稿，強調今天陳情活動一切合乎法律規範，請其他團體勿借機滋事，若有以上行為，「監督聯盟」將予以譴責。監督聯盟並希望自發前來集結的軍公教警消勞朋友，能堅守自己的分際，同時請大家注意自身安危，慎防暴力事件發生。1060122
(中央社)
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