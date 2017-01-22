太保熊幸福漫步花海 警方籲春安三防
太保花海節今天登場，吸引民眾體驗百花爭艷，嘉義縣警察局到場宣導春安工作，呼籲民眾注意「三防」防竊、防搶、防詐騙。
嘉義縣太保市花海節從今天起至31日，在高鐵聯外道路登場，25公頃的有機田被油菜花、波斯菊彩妝得豔麗繽紛，太保市公所邀民眾體驗「2017太保熊幸福，漫步花海」。
嘉義縣警察局配合花海節，到場宣導加強春節期間的安全維護工作，縣警局指出，今年春安工作為期15天，從19日起至2月2日結束。
今年春安工作執行重點，治安平穩以犯罪預防與偵防並重為策略，交通順暢以一路順暢、人車平安為目標，服務熱心以立即有效回應民眾需求為主軸。
嘉義縣警察局呼籲民眾，注意「三防」防竊、防搶、防詐騙，春節期間舉家出遊，可到住家附近派出所申請住宅巡邏服務，民眾提領大額現款可申請護鈔，購物要提防詐騙手法。1060122
(中央社)
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