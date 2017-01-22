年金改革 柯建銘籲基金管理行政法人化

年金改革國是會議上午登場，分組會議第二組有關「基金管理、財源」部分，執政黨黨總召拋出「行政法人化」構想。主張基金管理需要專業，目前公務員缺乏操盤專業，因此未來針對基金管理需成立行政法人化，基金整併也是重要思考方向。

政府基金要由現行公務員管理，或是委外專業人士操作，上午在分組會議引起熱烈討論。代表吳忠泰質疑，為什麼過去十年基金管理績效不好，還可管兩兆元？為什麼沒去追究責政府基金操盤管理人責任，還可讓其管理兩兆？為何沒人被記過？他認為追究責任是民主政府最基本的，應改造基金管理。

柯建銘指出，上一屆03年時年金改革無疾而終，是因有太多政治、選舉考量，當時國民黨認為基金管理只要獲益增加就不必改革，這話只說對一半，但也點出基金管理問題。

柯說，基金委外管理會造成許多弊病，基金管理要專業，目前公務員無此專業，他主張基金管理要成立行政法人化。立委葉宜津也反對基金委外操作，她說，基金有賺有賠，委外操作風險誰負擔？政府就是全體人民，無法負擔此一風險。

民進黨立委蔡易餘蔡易餘引用這十年來基金管理績效指出，除民國97年是負25.8％外，這十年平均績效約1.68％，若無97年慘烈數字，平均起來其實是不錯的，且委託專業經理人薪水要求高，政府能聘請高薪民間管理者嗎？一旦發生舞弊怎辦？「要信任公務員的穩健管理還是委外經營？他贊成柯建銘倡議的行政法人化的方向。

對行政法人化，會中包括專長休年金研究的政大教授前金管會主委王儷玲，也及民國黨謝璦竹等多位代表都呼應贊成，認應有專業獨立的專責機構來管理基金。

(工商)