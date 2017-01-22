樂玩戶政小知識 精美小禮送給你
高市鳳山區第一戶政事務所每年都會在春節前後推出賀新春系列活動，今年將在25日至26日推出「除舊佈新‧抽抽樂」活動，春節連假後2月8日至10日，再推出「幸福雞立‧慶元宵」活動，歡迎大家踴躍參加。
鳳山區第一戶政事務所為了讓年前到戶政所洽公的民眾寓教於樂，享受一下小確幸的喜悅，特別由同仁手工製作約200個「手工香皂」，於1月25日至26日，民眾到戶政事務所參加抽抽樂活動回答戶政問題，即可獲得手工香皂1個。
另外，鳳山區第一戶政事務所自103年起已經連續第4年在元宵節前夕舉辦贈送元宵小提燈活動，每年均以秒殺速度獲得民眾熱烈響應，因此，戶政事務所為了強力推廣「高雄市戶政線上e指通」APP及帶頭響應發揮愛心、做公益，於2月8日至10日，凡下載APP或捐贈5張106年1至2月發票即贈送小提燈1盞，兩種均有則送2盞，每人限換2盞，數量有限，送完為止。
歡迎大家踴躍參加鳳山區第一戶政事務所「雞」祥如意‧賀新春」系列活動，詳情請上鳳山區第一戶政事務所網站洽詢，或電洽07-7429784轉212陳小姐。
(中時)
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