《台灣味》傑克自殺逝1年 安妮曝光最後合照
《就愛台灣味》的混血男主持傑克去年因憂鬱症上吊自殺，搶救無效身亡，消息震驚各界，與他一起搭檔的女主持安妮更是傷心不已，如今他已經離世約一年，安妮前日則在網上曝光兩人的「最後合照」，更感性說「天天想你」，不少網友看了都鼻酸。
傑克去年的1月20日因憂鬱症加上感情問題走不出，上吊輕生，除了經紀人難過不已，安妮更是驚嚇到無法相信，不少粉絲也很訝異在節目上開朗的傑克，原來私下承受了不少苦。
而在傑克離世的一年後，安妮在臉書po出一張兩人親暱的最後一張合照，她感慨時間過好快，感性表示「天天都想念你，今年我發現好多事情、有快樂的也有難過的，都想跟你好好聊一聊。」她更期盼網友不要忘記傑克，讓人見證到兩人的好感情。
中時電子報關心您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。