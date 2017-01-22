《台灣味》傑克自殺逝1年 安妮曝光最後合照

安妮曝光與傑克最後一張合照。（圖／取自安妮臉書）

《就愛台灣味》的混血男主持傑克去年因憂鬱症上吊自殺，搶救無效身亡，消息震驚各界，與他一起搭檔的女主持安妮更是傷心不已，如今他已經離世約一年，安妮前日則在網上曝光兩人的「最後合照」，更感性說「天天想你」，不少網友看了都鼻酸。

傑克去年的1月20日因憂鬱症加上感情問題走不出，上吊輕生，除了經紀人難過不已，安妮更是驚嚇到無法相信，不少粉絲也很訝異在節目上開朗的傑克，原來私下承受了不少苦。

而在傑克離世的一年後，安妮在臉書po出一張兩人親暱的最後一張合照，她感慨時間過好快，感性表示「天天都想念你，今年我發現好多事情、有快樂的也有難過的，都想跟你好好聊一聊。」她更期盼網友不要忘記傑克，讓人見證到兩人的好感情。

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(中時電子報)