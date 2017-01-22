壽山動物園推生肖文創紅包 「聞雞起舞」超搶手
壽山動物園前年首邀素人藝術家，繪製生肖動物紅包袋，繼羊、猴年後，今年森林保育員洪國棟創作「聞雞起舞」，白老虎、台灣黑熊隨雉雞比畫招式，相當逗趣，春節期間將限量發送，由於園方擬推出12生肖，只送不賣，已有不少民眾搶著要蒐滿珍藏。
生肖珍藏品又多1項！壽山動物園2015年、羊年首度邀畫家「臺灣米粉大王」繪製「三羊開泰」紅包袋，去年則由素人藝術家創作「猴年大吉大利，滾滾來」，今年園方續推雞年紅包袋，由於僅印3000份，預計將非常搶手。
壽山動物園主任莊絢智說，今年創作者是從事林務局員工洪國棟，筆名「狗洞」老師，個性幽默風趣，畫風也相當調皮KUSO，作品「聞雞起舞」主角是正在練武的雉雞，後面則是跟著比畫的白老虎、台灣黑熊，均是壽山動物園明星。
他表示，由於印製數量有限，僅打算送給捐款的動物認養人，大年初一至初五，每天下午則將於園區內由吉祥物人偶發送，預計每天僅送出100份。另外，動物園也與高捷公司合作，將「聞雞起舞」圖樣印製成一卡通，於動物園門口及網路販售。
「南部唯一，要做就做到最好！」高市觀光局長曾姿雯說，壽山動物園是南部唯一公營動物園，市府今年會投入更多資源行銷，包括每月為1種保育類動物辦專屬活動，集滿12個月戳章即可抽獎，並將設立文創商店街，推出特色商品，讓壽山動物園脫胎換骨。
(中時)
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