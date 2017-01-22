前北市議員陳玉梅今早逝世 享年50歲
前台北市議員、前僑委會副委員長陳玉梅今上午七時，因乳癌在北市聯合醫院仁愛院區病逝，享年50歲，陳玉梅弟弟、現任北市議員陳炳甫透過訊息證實消息，將轉往北市第一殯儀館處理治喪。
陳玉梅為台灣養樂多公司前董事長陳重光之女，1994年參選台北市議員，任內問政犀利、基層實力豐厚，共擔任5屆市議員，2013年轉任僑委會副委員長。
今上午傳出陳玉梅乳癌逝世消息後，陳炳甫證實姐姐已前往西方極樂淨土，並表示她會在上天保佑大家平安健康，靈堂設置完成後，再對外報告。
(中時)
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