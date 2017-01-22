春運一位難求 上海破獲假車票近萬張

農曆年到了，火車票和飛機票成搶手貨，上海鐵路警方近日搗毀一個隱藏了5年的製售假票窩點，當場繳獲偽造的成品及半成品火車票9102張，飛機票592張，涉案人王某已被警方刑事拘留，另一名涉案人蘇某被取保候審。這也是大陸鐵路警方近3年來破獲的最大一起製售假車票案件。

澎湃新聞報導，1月中旬，上海鐵路警方在網路涉票案件線索集中核查時發現，居住在江蘇省江陰市的王某、蘇某涉嫌利用網路製造、販賣假火車票，並在上海、江蘇等地區已經出售假火車票140張，成功交易金額9044元人民幣。經過連續數日縝密偵查，警方初步掌握了王某、蘇某的活動規律和窩點位置。

1月19日上鐵警方決定收網，當晚派出一支小分隊趕到江陰市，在當地警方的配合下，一舉搗毀了隱藏在某居民社區的偽造窩點，當場抓獲嫌疑人王某和蘇某，同時繳獲用於製販假火車票的電腦4台，鐵路進站檢票夾1只，印表機4台，行動硬碟1台，裁紙機3台，用於網路交易的手機2部，以及9075張半成品假火車票，飛機票592張。成品假火車票37張。

經審查，王某與蘇某是夫妻，多年前從湖南來到江陰。據王某交代，自2012年以來用其妻子蘇某身分資訊在淘寶網、百度網發布出售假火車票、汽車票、飛機票資訊，已累計獲利人民幣10萬餘元。而用於製作假火車票的藍色和紅色底板材料是從湖北武漢地區購買所得，在家中利用製圖軟體製作假火車票，再通過網路向全國各地買家出售。王某自稱積累了數萬名客戶資料，擁有固定的銷售網路。

目前，此案正在進一步審理中。

(旺報)