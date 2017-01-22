年金國是會議 私校代表籲重視基本保障

年金改革國是會議今天登場，私立學校老師代表指出，公教老師的退休給付比私校老師多，非常不正義，且有的私校老師所得替代率很低，呼籲政府重視私校老師的生活基本保障。

國是會議在總統蔡英文和副總統陳建仁致詞後，接著依照議題分為三組會談，包括「給付、領取資格」、「基金管理、財源」以及「制度架構、特殊對象、制度轉換」。

中華民國私立大學院校協進會代表李天任在第三組會議中發言表示，私校老師沒有來爭資源、搶福利，私校最早設立退撫基金，已經是自主投資的成功改革現象，但很多用舊制的私校老師，所得替代率低到只有3成，生活保障極為不公；民國99年前一些人一次提領公保退休金，現在變成年金孤兒，這些人人數不多但沒機會表達。

李天任說，政府規劃時要正視教育很大支柱是私校教育，福利和基本保障要被重視，而面臨少子化現象，年金支出增多的部分交給私校負責，對私校經營和維護會產生排擠效應。

私立學校教師年金改革行動代表陳自治說，他要代表私校老師表達委屈，公教老師與私教老師的法律規範都相同，薪資給付也相同，但公教老師的退休給付，是私校老師的2至3倍，非常不正義。

陳自治說，私校付的錢比公教更多，所得替代率卻低。建議私校年金所得替代率能達到60%到70%；且部分退休公教老師到私校任職領雙薪，因此最重要的是禁止領雙薪。

此外，法務部代表張斗輝表示，法官檢察官是司法權實踐者，司法官退休金制度涉及進場和退場制度，和司法獨立息息相關，如果認為司法官的退養金制度有檢討必要，建議提到司法改革國是會議討論。1060122

(中央社)