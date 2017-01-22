年金國是會議 私校代表籲重視基本保障
年金改革國是會議今天登場，私立學校老師代表指出，公教老師的退休給付比私校老師多，非常不正義，且有的私校老師所得替代率很低，呼籲政府重視私校老師的生活基本保障。
國是會議在總統蔡英文和副總統陳建仁致詞後，接著依照議題分為三組會談，包括「給付、領取資格」、「基金管理、財源」以及「制度架構、特殊對象、制度轉換」。
中華民國私立大學院校協進會代表李天任在第三組會議中發言表示，私校老師沒有來爭資源、搶福利，私校最早設立退撫基金，已經是自主投資的成功改革現象，但很多用舊制的私校老師，所得替代率低到只有3成，生活保障極為不公；民國99年前一些人一次提領公保退休金，現在變成年金孤兒，這些人人數不多但沒機會表達。
李天任說，政府規劃時要正視教育很大支柱是私校教育，福利和基本保障要被重視，而面臨少子化現象，年金支出增多的部分交給私校負責，對私校經營和維護會產生排擠效應。
私立學校教師年金改革行動代表陳自治說，他要代表私校老師表達委屈，公教老師與私教老師的法律規範都相同，薪資給付也相同，但公教老師的退休給付，是私校老師的2至3倍，非常不正義。
陳自治說，私校付的錢比公教更多，所得替代率卻低。建議私校年金所得替代率能達到60%到70%；且部分退休公教老師到私校任職領雙薪，因此最重要的是禁止領雙薪。
此外，法務部代表張斗輝表示，法官檢察官是司法權實踐者，司法官退休金制度涉及進場和退場制度，和司法獨立息息相關，如果認為司法官的退養金制度有檢討必要，建議提到司法改革國是會議討論。1060122
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。