好萊塢A咖都怒了 黑寡婦也上街抗議川普

美國總統川普就職典禮期間看不到太多好萊塢A咖明星身影，但今天可完全不同，「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森與艾瑪華森等多位影星走上街頭抗議川普，為女性發聲，說女權就是人權。

美聯社報導，官員表示，可能有超過50萬人走上華府街頭，流行樂壇天后瑪丹娜（Madonna）、「永不妥協」女星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、老牌歌手雪兒（Cher）、「哈利波特」女星艾瑪華森（Emma Watson）與奧斯卡最佳女配角得主派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）等A咖明星都上街響應。

紐約方面，資深影星海倫米蘭（Helen Mirren）、「慾望城市」（Sex and the City）女星辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）與「第六感生死戀」奧斯卡最佳女配角獎得主琥碧戈柏（Whoopi Goldberg），也加入抗議群眾，遊行前往朝川普大樓（Trump Tower）。

在舉行著日舞影展（Sundance Film Festival）的猶他州公園市（Park City），藍調歌手約翰傳奇（John Legend）、奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）、「暮光之城」的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）及許多影星，也加入約8000多人行列，高喊「是愛讓美國偉大，而非仇恨」。

70歲的雪兒說：「我覺得人們從未如此恐懼，我們只能眼睜睜看著努力爭取來的一切，一點一滴地消失，並非只有1件事，所有事情都是如此，我們取得的所有進展，全都化為烏有。」

以「醜女貝蒂」（Ugly Betty）走紅的艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera），對數以千計的抗議民眾說，人們是「為了美國的道德核心，反對我們新總統所發動的戰爭。我們的尊嚴、人格與權利全都受到攻擊，1個仇恨與分歧的平台昨天接下總統大權，但這位總統並不能代表美國，我們才是美國，我們會繼續留在這裡。」

美國廣播公司（ABC）報導，演唱「冰雪奇緣」（Frozen）主題曲的歌手伊迪娜曼佐（Idina Menzel）在推特上說：「前往洛杉磯市中心的路上！#女性大遊行獻給全世界的女性。」

85歲的老牌爵士歌手東尼班奈特（Tony Bennett）也推文說：「我與她們同在。#女性大遊行」（譯者：中央社周莉芳）1060122

(中央社)