大陸有13.8億人 男比女多3000萬以上

大陸國家統計局20日發布的資料顯示，2016年年底中國大陸總人口13億8271萬人，比前一年末增加809萬人。其中，男性人口仍比女性人口多出3359萬。大陸專家表示，傳統男性優先的傳宗接代觀念，將使日後擇偶形勢很嚴峻。

(旺報)